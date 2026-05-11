Потери врага по состоянию на 11 мая 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1538 сутки полномасштабной войны составляют 1 342 030 человек.
Потери России в войне на 11 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 мая потеряла:
- личного состава – около 1 342 030 (+920) человек
- танков – 11 924 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 551 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 41 863 (+76) ед.
- РСЗО – 1 783 (+1) ед.
- средства ПВО – 1373 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 352 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1371 (+9) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557) ед.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 95 710 (+231) ед.
- специальная техника – 4178 (+2) ед.
