Потери врага по состоянию на 11 мая 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1538 сутки полномасштабной войны составляют 1 342 030 человек.

Потери России в войне на 11 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 мая потеряла:

личного состава – около 1 342 030 (+920) человек

танков – 11 924 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 551 (+7) ед.

артиллерийских систем – 41 863 (+76) ед.

РСЗО – 1 783 (+1) ед.

средства ПВО – 1373 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 352 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1371 (+9) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557) ед.

крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 95 710 (+231) ед.

специальная техника – 4178 (+2) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.