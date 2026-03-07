- Тип
Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Продолжается 1473-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 марта 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 73 авиационных ударов, сбросил 243 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8168 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Писанцы, Александровка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Волшебное, Воздвижовка, Рождественское, Ровно, Любицкое, Камышеваха, Трудовое, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области; Залив Одесской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА, шесть районов сосредоточения живой силы, артиллерийскую систему и два других важных объекта российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано два боеприкосновения, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомба, совершил 117 обстрелов, из которых семь - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевьяковка.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодец и в сторону населенных пунктов Степное, Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Резниковки и в районе Закотного.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Орехово-Василовки и Предтечиного.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Яблоновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка и Новопавловке.
На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое.
На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Вербового и Тернового.
На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Криничного, Аленоконстантиновки и Варваровки.
На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения с врагом в районах Степногорска и Плавней.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
