Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1473-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 марта 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 73 авиационных ударов, сбросил 243 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8168 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы, Писанцы, Александровка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Волшебное, Воздвижовка, Рождественское, Ровно, Любицкое, Камышеваха, Трудовое, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области; Залив Одесской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА, шесть районов сосредоточения живой силы, артиллерийскую систему и два других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано два боеприкосновения, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомба, совершил 117 обстрелов, из которых семь - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевьяковка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодец и в сторону населенных пунктов Степное, Ставки, Дробышево, Лиман.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Резниковки и в районе Закотного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Орехово-Василовки и Предтечиного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Яблоновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка и Новопавловке.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравко, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Вербового и Тернового.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Криничного, Аленоконстантиновки и Варваровки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения с врагом в районах Степногорска и Плавней.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 7 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Бессараб