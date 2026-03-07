Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 7 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1473 сутки полномасштабной войны составляют 1 272 360 человек.

Потери России в войне на 7 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 марта потеряла:

  • личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек;
  • танков – 11 737 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед;
  • РСЗО/MLRS – 1 670 (+1) ед; средства ПВО – 1 322 (+2) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед; вертолетов – 349 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед;
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед; корабли/катера – 30 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 81 812 (+170) ед;
  • специальная техника – 4080 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника разных типов: - 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400; - 11 крылатых ракет "Калибр"; - 453 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 марта 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Бессараб