Потери врага по состоянию на 7 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1473 сутки полномасштабной войны составляют 1 272 360 человек.

Потери России в войне на 7 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 марта потеряла:

личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек;

танков – 11 737 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 151 (+3) ед;

артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед;

РСЗО/MLRS – 1 670 (+1) ед; средства ПВО – 1 322 (+2) ед;

самолетов – 435 (+0) ед; вертолетов – 349 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед;

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед; корабли/катера – 30 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 81 812 (+170) ед;

специальная техника – 4080 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника разных типов: - 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400; - 11 крылатых ракет "Калибр"; - 453 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.