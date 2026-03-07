Втрати ворога станом на 7 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1473 добу повномасштабної війни становлять 1 272 360 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб;

танків – 11 737 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од;

артилерійських систем – 38 004 (+44) од;

РСЗВ / MLRS – 1 670 (+1) од;засоби ППО – 1 322 (+2) од;

літаків – 435 (+0) од;гелікоптерів – 349 (+0) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од;

крилаті ракети – 4 384 (+0) од;кораблі / катери – 30 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од;

спеціальна техніка – 4 080 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів: - 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; - 11 крилатих ракет "Калібр"; - 453 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

