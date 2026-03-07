Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,97

43,75

EUR

51,30

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 7 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1473 добу повномасштабної війни становлять 1 272 360 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб; 
  • танків – 11 737 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од;
  • артилерійських систем – 38 004 (+44) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1 670 (+1) од;засоби ППО – 1 322 (+2) од;
  • літаків – 435 (+0) од;гелікоптерів – 349 (+0) од;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од;
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од;кораблі / катери  – 30 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од;
  • спеціальна техніка – 4 080 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів: - 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; - 11 крилатих ракет "Калібр"; - 453 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях. 

Фото 3 — Втрати ворога станом на 7 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Бесараб