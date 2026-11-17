За девять месяцев 2026 года в Украине по Европротоколу было урегулировано 71 268 страховых требований. Это на 46,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Теперь каждое второе урегулированное требование по автогражданке приходится на ДТП, оформленное без вызова полиции.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

В то же время возросла средняя сумма страхового возмещения. Если в прошлом году она составляла 26630 грн, то в 2026 году — уже 44690 грн.

Как оформить ДТП без полиции

С октября 2026 года водители могут оформить Европротокол непосредственно в приложении "Дія". Для этого не нужно заполнять бумажные документы или вызвать полицию, если авария отвечает установленным требованиям.

Воспользоваться Европротоколом можно при следующих условиях:

в ДТП участвовали только два транспортных средства;

никто не получил травм;

оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО;

участники согласны с обстоятельствами аварии;

ни у одного из водителей нет признаков алкогольного или иного опьянения.

Если все условия выполнены, водители могут самостоятельно зафиксировать ДТП и оформить документы для получения страхового возмещения без участия полиции.

Напомним, за январь – сентябрь 2026 года украинские страховые компании заключили 5693693 договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО). Это на 5,24% больше чем за аналогичный период 2025 года.