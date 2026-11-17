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Каждое второе ДТП в Украине теперь оформляют по Европротоколу: как возросла сумма выплат
За девять месяцев 2026 года в Украине по Европротоколу было урегулировано 71 268 страховых требований. Это на 46,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Теперь каждое второе урегулированное требование по автогражданке приходится на ДТП, оформленное без вызова полиции.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
В то же время возросла средняя сумма страхового возмещения. Если в прошлом году она составляла 26630 грн, то в 2026 году — уже 44690 грн.
Как оформить ДТП без полиции
С октября 2026 года водители могут оформить Европротокол непосредственно в приложении "Дія". Для этого не нужно заполнять бумажные документы или вызвать полицию, если авария отвечает установленным требованиям.
Воспользоваться Европротоколом можно при следующих условиях:
- в ДТП участвовали только два транспортных средства;
- никто не получил травм;
- оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО;
- участники согласны с обстоятельствами аварии;
- ни у одного из водителей нет признаков алкогольного или иного опьянения.
Если все условия выполнены, водители могут самостоятельно зафиксировать ДТП и оформить документы для получения страхового возмещения без участия полиции.
Напомним, за январь – сентябрь 2026 года украинские страховые компании заключили 5693693 договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО). Это на 5,24% больше чем за аналогичный период 2025 года.