За дев'ять місяців 2026 року в Україні за Європротоколом врегулювали 71 268 страхових вимог. Це на 46,9% більше, ніж за аналогічний період торік. Тепер кожна друга врегульована вимога за автоцивілкою припадає на ДТП, оформлену без виклику поліції.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Водночас зросла середня сума страхового відшкодування. Якщо торік вона становила 26 630 грн, то у 2026 році — вже 44 690 грн.

Як оформити ДТП без поліції

Із жовтня 2026 року водії можуть оформити Європротокол безпосередньо в застосунку "Дія". Для цього не потрібно заповнювати паперові документи або викликати поліцію, якщо аварія відповідає встановленим вимогам.

Скористатися Європротоколом можна за таких умов:

у ДТП брали участь лише два транспортні засоби;

ніхто не отримав травм;

обидва водії мають чинні поліси ОСЦПВ;

учасники погоджуються щодо обставин аварії;

жоден із водіїв не має ознак алкогольного чи іншого сп'яніння.

Якщо всі ці умови виконані, водії можуть самостійно зафіксувати ДТП та оформити документи для отримання страхового відшкодування без участі поліції.

Нагадаємо, за січень – вересень 2026 року українські страхові компанії уклали 5 693 693 договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Це на 5,24% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.