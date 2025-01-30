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Казначейство временно приостановит обмен данными с таможенной службой

Казначейство временно приостановит обмен данными с таможенной службой
Казначейство рекомендует налогоплательщикам заранее осуществить авансовые платежи

Государственная казначейская служба сообщила о временном прекращении работы сервисов информационного обмена с Государственной таможенной службой в связи с проведением технологических работ.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно сообщению, работы начнутся 1 февраля 2025 в 17:00 и продлятся ориентировочно 4 часа.

В связи с этим Казначейство рекомендует налогоплательщикам заранее совершить авансовые платежи на депозитные счета, открытые для Гостаможслужбы и ее территориальных органов.

Это позволит избежать возможных задержек в таможенном оформлении при проведении технических работ.

Добавим, что в конце прошлого года Гостаможслужба запустила автоматический режим выполнения таможенных формальностей благодаря внедрению новой автоматизированной системы таможенного оформления (АСМО) во всех пунктах пропуска на государственной границе и начала оформлять   таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.

Ожидается, что возможность выполнения таможенных формальностей в автоматическом режиме существенно ускорит таможенное оформление, минимизирует влияние человеческого фактора и сделает процедуры более прозрачными, а значит, снизит коррупционные риски.

Автор:
Татьяна Гойденко