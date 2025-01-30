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Казначейство тимчасово призупинить обмін даними з митною службою

Казначейство тимчасово призупинить обмін даними з митною службою
Казначейство рекомендує платникам податків заздалегідь здійснити авансові платежі

Державна казначейська служба України повідомила про тимчасове припинення роботи сервісів інформаційного обміну з Державною митною службою у зв’язку з проведенням технологічних робіт.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, роботи розпочнуться 1 лютого 2025 року о 17:00 і триватимуть орієнтовно 4 години.

У зв’язку з цим Казначейство рекомендує платникам податків заздалегідь здійснити авансові платежі на депозитні рахунки, відкриті для Держмитслужби та її територіальних органів.

Це дозволить уникнути можливих затримок у митному оформленні під час проведення технічних робіт.

Додамо, що наприкінці минулого року Держмитслужба запустила автоматичний режим виконання митних формальностей завдяки впровадженню нової автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) у всіх пунктах пропуску на державному кордоні і почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці.

Очікується, що можливість виконання митних формальностей в автоматичному режимі суттєво прискорить митне оформлення, мінімізує вплив людського фактора та зробить процедури прозорішими, а отже, знизить корупційні ризики. 

Автор:
Тетяна Гойденко