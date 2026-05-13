Кэшбек на горючее: как государственная программа выводит топливный рынок из "тени"

Запуск программы "Кешбек на горючее" стал мощным стимулом для топливного ритейла, ускорив переход водителей на безналичные расчеты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ).

"Кешбек на горючее" заставляет рынок выйти из тени

Там отметили, что распространение программы на рынок горючего стало своевременным решением в условиях полной импортозависимости Украины от нефтепродуктов после потери собственной нефтепереработки.

По словам президента НАУ Ярослава Старовойтенко, программа государственного кэшбека одновременно выполняет несколько важных функций: поддерживает потребителя, стимулирует безналичные расчеты и способствует постепенной детенизации рынка.

По данным НАУ, если в начале действия программы около 25% безналичных оплат в магазинах при АЗС были связаны с кэшбеком, то сейчас средний показатель составляет около 43%, а в отдельных сетях превышает 50%.

Благодаря кэшбэку некоторые сети уже зафиксировали дополнительный рост эквайринговых операций на 5%.

Детенизация рынка и новые привычки водителей

В НАУ подчеркивают, что увеличение доли оплат картами является прямым индикатором сокращения теневого сегмента топливного рынка.

Статистика впечатляет: если в 2009 году только 2-3% клиентов АЗС рассчитывались безналично, то сегодня средний показатель по рынку составляет почти 60%.

Сейчас каждый четвертый водитель использует карту с кэшбеком для оплаты горючего, что делает рынок более прозрачным для государства и более безопасным для бизнеса.

Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или направить в поддержку Вооруженных сил Украины.