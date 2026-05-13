Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кешбек на пальне: як державна програма виводить паливний ринок із "тіні"

азс
Кожен четвертий водій перейшов на оплату карткою з кешбеком / Depositphotos

Запуск програми "Кешбек на пальне" став потужним стимулом для паливного ритейлу, прискоривши перехід водіїв на безготівкові розрахунки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Нафтогазова асоціація України (НАУ).

"Кешбек на пальне" змушує ринок вийти з тіні

Там зазначили, що поширення програми на ринок пального стало своєчасним рішенням в умовах повної імпортозалежності України від нафтопродуктів після втрати власного нафтоперероблення.

За словами президента НАУ Ярослава Старовойтенка, програма державного кешбеку одночасно виконує кілька важливих функцій: підтримує споживача, стимулює безготівкові розрахунки та сприяє поступовій детінізації ринку.

За даними НАУ, якщо на початку дії програми близько 25% безготівкових оплат у магазинах при АЗС були пов’язані з кешбеком, то зараз середній показник становить майже 43%, а в окремих мережах перевищує 50%.

Детінізація ринку та нові звички водіїв

У НАУ підкреслюють, що збільшення частки оплат картками є прямим індикатором скорочення тіньового сегмента паливного ринку.

Статистика вражає: якщо у 2009 році лише 2-3% клієнтів АЗС розраховувалися безготівково, то сьогодні середній показник по ринку сягає майже 60%.

Завдяки кешбеку деякі мережі вже зафіксували додатковий ріст еквайрингових операцій на 5%.

Наразі кожен четвертий водій використовує картку з кешбеком для оплати пального, що робить ринок більш прозорим для держави та безпечнішим для бізнесу.

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або спрямувати на підтримку Збройних сил України.

Автор:
Тетяна Бесараб