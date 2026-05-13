Кешбек на пальне: як державна програма виводить паливний ринок із "тіні"

Запуск програми "Кешбек на пальне" став потужним стимулом для паливного ритейлу, прискоривши перехід водіїв на безготівкові розрахунки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Нафтогазова асоціація України (НАУ).

"Кешбек на пальне" змушує ринок вийти з тіні

Там зазначили, що поширення програми на ринок пального стало своєчасним рішенням в умовах повної імпортозалежності України від нафтопродуктів після втрати власного нафтоперероблення.

За словами президента НАУ Ярослава Старовойтенка, програма державного кешбеку одночасно виконує кілька важливих функцій: підтримує споживача, стимулює безготівкові розрахунки та сприяє поступовій детінізації ринку.

За даними НАУ, якщо на початку дії програми близько 25% безготівкових оплат у магазинах при АЗС були пов’язані з кешбеком, то зараз середній показник становить майже 43%, а в окремих мережах перевищує 50%.

Детінізація ринку та нові звички водіїв

У НАУ підкреслюють, що збільшення частки оплат картками є прямим індикатором скорочення тіньового сегмента паливного ринку.

Статистика вражає: якщо у 2009 році лише 2-3% клієнтів АЗС розраховувалися безготівково, то сьогодні середній показник по ринку сягає майже 60%.

Завдяки кешбеку деякі мережі вже зафіксували додатковий ріст еквайрингових операцій на 5%.

Наразі кожен четвертий водій використовує картку з кешбеком для оплати пального, що робить ринок більш прозорим для держави та безпечнішим для бізнесу.

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або спрямувати на підтримку Збройних сил України.