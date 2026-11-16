Киев планирует закупить 8 троллейбусов с автономным ходом за 176 млн грн

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" планирует объявить тендер на закупку восьми низкопольных троллейбусов с системой автономного хода. Ожидаемая стоимость закупки составляет 176,1 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Киевской городской государственной администрации.

Новые троллейбусы смогут проезжать не менее 5 км без подключения к контактной сети. Это позволит им продолжать движение при отключении электроэнергии, повреждении контактной сети или проведении ремонтных работ.

Благодаря автономному ходу транспорт сможет объезжать проблемные участки без остановки движения по всему маршруту.

Кроме того, такие троллейбусы можно использовать на улицах, где нет контактной сети. В частности, в столице рассматривается возможность улучшения транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра и оптимизации маршрутов на Троещине.

Какими будут новые троллейбусы

Согласно требованиям, новый транспорт должен быть низкопольным и приспособленным для перевозки маломобильных пассажиров.

В салонах предусматривают места для людей на колесных креслах и пассажиров с детскими колясками. Троллейбусы также оборудованы откидными пандусами, системами отопления и кондиционирования, информационными табло и аудиоинформацией об остановках.

Длина каждого троллейбуса должна превышать 11,9 метра, а пассажировместимость составит около 100 человек.

При ожидаемой стоимости закупки 176,1 млн грн один троллейбус обойдется в среднем примерно в 22 млн грн. Окончательная цена зависит от результатов тендера.

В КГГА отмечают, что город продолжает обновлять парк электротранспорта, совмещая закупку новых машин с восстановлением и модернизацией существующих.

Напомним, в мае 2026 Киев получил первые троллейбусы PTS T12309, изготовленные на заводе "Политехносервис" в Броварах. В общей сложности по контракту стоимостью 306,2 млн грн столица должна была получить 16 таких машин.