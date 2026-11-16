Київ планує закупити 8 тролейбусів з автономним ходом за 176 млн грн

Комунальне підприємство "Київпастранс" планує оголосити тендер на закупівлю восьми низькопідлогових тролейбусів із системою автономного ходу. Очікувана вартість закупівлі становить 176,1 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Нові тролейбуси зможуть проїжджати щонайменше 5 км без підключення до контактної мережі. Це дозволить їм продовжувати рух у разі відключення електроенергії, пошкодження контактної мережі або проведення ремонтних робіт.

Завдяки автономному ходу транспорт зможе об'їжджати проблемні ділянки без зупинки руху на всьому маршруті.

Крім того, такі тролейбуси можна буде використовувати на вулицях, де немає контактної мережі. Зокрема, у столиці розглядають можливість покращення транспортного сполучення між лівим і правим берегами Дніпра та оптимізації маршрутів на Троєщині.

Якими будуть нові тролейбуси

Згідно з вимогами, новий транспорт має бути низькопідлоговим і пристосованим для перевезення маломобільних пасажирів.

У салонах передбачать місця для людей на кріслах колісних і пасажирів із дитячими візочками. Тролейбуси також обладнають відкидними пандусами, системами опалення та кондиціонування, інформаційними табло й аудіоінформуванням про зупинки.

Довжина кожного тролейбуса має перевищувати 11,9 метра, а пасажиромісткість становитиме близько 100 осіб.

За очікуваної вартості закупівлі 176,1 млн грн один тролейбус обійдеться в середньому приблизно у 22 млн грн. Остаточна ціна залежатиме від результатів тендера.

У КМДА зазначають, що місто продовжує оновлювати парк електротранспорту, поєднуючи закупівлю нових машин із відновленням та модернізацією наявних.

Нагадаємо, у травні 2026 року Київ отримав перші тролейбуси PTS T12309, виготовлені на заводі "Політехносервіс" у Броварах. Загалом за контрактом вартістю 306,2 млн грн столиця мала отримати 16 таких машин.