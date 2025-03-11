Классификация должностей и система грейдов: Рада приняла законопроект, реформирующий оплату труда госслужащих

11 марта Верховная Рада приняла внедрение единых подходов к оплате труда государственных служащих согласно классификации должностей (законопроект № 8222). За закон проголосовали 259 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно о законопроекте

Проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" преследует цель реформировать систему оплаты труда государственных служащих через внедрение прозрачной классификации должностей, усиление роли должностного оклада, прекращение необоснованных выплат и оптимизацию численности работников государственных органов, с введением системы грейдов.

Несбалансированная система оплаты труда государственных служащих за последние годы привела к неравенству в государственном управлении из-за ряда факторов, таких как:

непрозрачность и сложность структуры заработной платы;

отсутствие классификации должностей;

отсутствие четко определенного механизма планирования фонда оплаты труда; невыполнение требований по сокращению вакантных должностей;

диспропорции в размерах окладов в зависимости от уровня должностей и квалификации; а также отсутствие эффективного контроля над штатной численностью.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что заработная плата на должностях государственной службы остается ниже рыночной и минимальной, что создает социальную несправедливость.

В частности, обслуживающий персонал получает более высокие зарплаты, чем государственные служащие с высокой ответственностью. Повышение минимальной зарплаты с 1 января 2023 не касается госслужащих, чем нарушаются принципы равенства и социальной справедливости. Это приводит к снижению уровня жизни работников и усложняет привлечение квалифицированных специалистов, а также способствует потере опытных специалистов.

Принятие этого закона является ключевым для реализации программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза – Ukraine Facility.

Относительно правок:

Учтены повышения зарплат для Аудиторской службы.

Не учтены поправки о повышении зарплат для Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства цифровой трансформации и Министерства экономики.

Также не была принята правка о зарплатах работников Аппарата Верховной Рады, которая предусматривала возможность установления надбавки за выслугу лет более 30% оклада.

О Ukraine Facility

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза, рассчитанная на период 2024-2027 годов с общим объемом финансирования в 50 млрд евро.

Эти средства будут использованы для финансирования государственного бюджета, стимулирования инвестиций, а также технической поддержки для реализации реформ, необходимых для восстановления и развития экономики Украины и интеграции в ЕС.

Напомним, по итогам четвертого квартала 2024 года в Украине отмечено дальнейшее сокращение численности государственных служащих. В частности, фактическое количество госслужащих составило 156 276 человек, что на 1 443 меньше по сравнению с предыдущим кварталом.