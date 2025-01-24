В Украине проведут аудит зарплат госслужащих: сколько получают

Счетная палата начала аудит системы оплаты труда госслужащих. Он охватит период 2023 – I полугодие 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что проведение реформы оплаты труда государственных служащих на базе классификации должностей является международным обязательством Украины согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Сообщается, что во время контрольного мероприятия аудиторы будут исследовать состояние реализации мероприятий, которые имели целью повысить конкурентоспособность заработной платы госслужащих, устранить диспропорции в оплате труда в государственных органах, усилить роль постоянной и ограничить вариативную часть вознаграждения, ведь последняя часто зависит от решений руководства и субъективной.

Кроме того, аудиторы будут оценивать соблюдение государственными органами нормативно-правовых актов при реализации реформы.

Отчет по результатам аудита обещают обнародовать в августе 2025 года.

Какие зарплаты у госслужащих

По данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата чиновников выросла до 80 тысяч гривен. А самая высокая зарплата сейчас составляет 370,5 тысячи грн.

Самые большие зарплаты выплачивают:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины – в среднем 134,5 тысячи грн.

Министерство иностранных дел — в среднем 125,0 тысяч грн.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести — в среднем 122,3 тысячи гривен.

Наибольшие зарплаты получают руководители:

Государственной службы экспортного контроля Украины — 370,5 тысяч грн.

Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тысяч грн.

Национального агентства по предотвращению коррупции — 355,8 тысяч грн.

Отметим, премьер-министру Денису Шмыгалю насчитали 104 820 гривен, эта сумма состоит из должностного оклада и зарплаты за время командировки. При этом после уплаты налогов премьер получил "на руки" 84 380 гривен.

Наибольшую заработную плату среди сотрудников правительства насчитали заместителю государственного секретаря Кабмина Павлу Полянскому (186 438 гривны) и государственному секретарю Кабмина Александру Яреме (160 461 гривны). Они получают надбавку за работу с секретными документами и за выслугу лет.