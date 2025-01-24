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В Україні розпочали аудит зарплат держслужбовців: скільки отримують

аудит
Фото: Freepik

Рахункова палата розпочала аудит системи оплати праці держслужбовців. Він охопить період 2023 – І півріччя 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що проведення реформи оплати праці державних службовців на базі класифікації посад є міжнародним зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Повідомляється, що під час контрольного заходу аудитори досліджуватимуть стан реалізації заходів, що мали на меті підвищити конкурентоспроможність заробітної плати держслужбовців, усунути диспропорції в оплаті праці в державних органах, посилити роль сталої та обмежити варіативну частину винагороди, адже остання часто залежить від рішень керівництва та є суб’єктивною.

Крім того, аудитори оцінюватимуть дотримання державними органами нормативно-правових актів під час реалізації реформи.

 Звіт за результатами аудиту обіцяють оприлюднити у серпні 2025 року.

Які зарплати у держслужбовців

За даними Міністерства фінансів України, середня зарплата чиновників зросла до 80 тисяч гривень. А найвища зарплата зараз становить 370,5 тисяч грн.

Найбільші середні зарплати виплачують:

  • Міністерство культури та стратегічних комунікацій України — у середньому 134,5 тисячі грн.
  • Міністерство закордонних справ — у середньому 125,0 тисяч грн. 
  • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті — у середньому 122,3 тисяч грн.

Найбільші зарплати отримують керівники:

  • Державної служби експортного контролю України — 370,5 тисяч грн.
  • Національної комісії з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг — 366,8 тисяч грн.
  • Національного агентства із запобігання корупції — 355,8 тисяч грн.
Фото 2 — В Україні розпочали аудит зарплат держслужбовців: скільки отримують
Фото 3 — В Україні розпочали аудит зарплат держслужбовців: скільки отримують

Зауважимо, прем'єр-міністру Денису Шмигалю нарахували 104 820 гривень, ця сума складається з посадового окладу та зарплати за час відрядження. При цьому після сплати податків прем’єр отримав «на руки» 84 380 гривні.

А найбільшу заробітну плату серед співробітників уряду нарахували  заступнику державного секретаря Кабміну Павлу Полянському (186 438 гривні)  та  державному секретареві Кабміну Олександру Яремі (160 461 гривні). Вони отримують надбавку за роботу з таємними документами та за вислугу років.

Автор:
Світлана Манько