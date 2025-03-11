Класифікація посад і система грейдів: Рада прийняла законопроєкт, що реформує оплату праці держслужбовців

11 березня Верховна Рада ухвалила впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців згідно з класифікацією посад (законопроєкт № 8222). За закон проголосували 259 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Що відомо про законопроєкт

Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" має на меті реформувати систему оплати праці державних службовців через впровадження прозорої класифікації посад, посилення ролі посадового окладу, припинення необґрунтованих виплат та оптимізацію чисельності працівників державних органів, з введенням системи грейдів.

Незбалансована система оплати праці державних службовців за останні роки призвела до нерівності у державному управлінні через низку факторів, таких як:

непрозорість та складність структури заробітної плати;

відсутність класифікації посад;

відсутність чітко визначеного механізму планування фонду оплати праці; невиконання вимог щодо скорочення вакантних посад;

диспропорції в розмірах окладів залежно від рівня посад і кваліфікації; а також відсутність ефективного контролю за штатною чисельністю.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що заробітна плата на посадах державної служби залишається нижчою за ринкову та мінімальну, що створює соціальну несправедливість.

Зокрема, обслуговуючий персонал отримує вищі зарплати, ніж державні службовці з високою відповідальністю. Підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2023 року не стосується держслужбовців, чим порушуються принципи рівності та соціальної справедливості. Це призводить до зниження рівня життя працівників і ускладнює залучення кваліфікованих спеціалістів, а також сприяє втраті досвідчених фахівців.

Прийняття цього закону є ключовим для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу – Ukraine Facility.

Щодо правок:

Враховано підвищення зарплат для Аудиторської служби.

Не враховані правки щодо підвищення зарплат для Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства економіки.

Також не була ухвалена правка щодо зарплат працівників Апарату Верховної Ради, яка передбачала можливість встановлення надбавки за вислугу років понад 30% окладу.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу, розрахована на період 2024–2027 років із загальним обсягом фінансування 50 мільярдів євро.

Ці кошти будуть використані для фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також надання технічної підтримки для реалізації реформ, необхідних для відновлення та розвитку економіки України та інтеграції до ЄС.

Нагадаємо, за підсумками четвертого кварталу 2024 року в Україні відзначено подальше скорочення чисельності державних службовців. Зокрема, фактична кількість держслужбовців становила 156 276 осіб, що на 1 443 менше порівняно з попереднім кварталом.