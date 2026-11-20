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Кольцевая электричка в Киеве изменит маршрут: какую станцию обойдут поезда
В субботу, 21 ноября, движение кольцевой электрички Kyiv City Express временно изменится из-за плановых ремонтных работ на железнодорожном пути. С 9:00 до 17:00 поезда не будут заезжать на станцию Святошино.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.
В этот период электропоезда будут курсировать по измененным маршрутам:
- Направление Б: от станции Берестейская до станции Борщаговка;
- Направление А : от станции Борщаговка до станции Берестейская.
Пассажирам советуют заранее учесть временные ограничения при планировании поездок.
Кроме того, в субботу и воскресенье Kyiv City Express будет работать по графику выходного дня. Интервал движения поездов составит один час.
Также на выходных не будут курсировать дополнительные рейсы (Д). Их вернут на маршрут с понедельника.
Напомним, 17 ноября "Укрзализныця" объявила о запуске 16 дополнительных рейсов Kyiv City Express между левым и правым берегами Киева. С 18 по 20 ноября предусмотрели по восемь дополнительных рейсов в утренние и вечерние часы пик.