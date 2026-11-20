В субботу, 21 ноября, движение кольцевой электрички Kyiv City Express временно изменится из-за плановых ремонтных работ на железнодорожном пути. С 9:00 до 17:00 поезда не будут заезжать на станцию Святошино.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.

В этот период электропоезда будут курсировать по измененным маршрутам:

Направление Б: от станции Берестейская до станции Борщаговка;

Направление А : от станции Борщаговка до станции Берестейская.

Пассажирам советуют заранее учесть временные ограничения при планировании поездок.

Кроме того, в субботу и воскресенье Kyiv City Express будет работать по графику выходного дня. Интервал движения поездов составит один час.

Также на выходных не будут курсировать дополнительные рейсы (Д). Их вернут на маршрут с понедельника.

Напомним, 17 ноября "Укрзализныця" объявила о запуске 16 дополнительных рейсов Kyiv City Express между левым и правым берегами Киева. С 18 по 20 ноября предусмотрели по восемь дополнительных рейсов в утренние и вечерние часы пик.