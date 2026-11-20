У суботу, 21 листопада, рух кільцевої електрички Kyiv City Express тимчасово зміниться через планові ремонтні роботи на залізничній колії. З 9:00 до 17:00 поїзди не заїжджатимуть на станцію Святошин.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.

У цей період електропоїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Напрямок Б: від станції Берестейська до станції Борщагівка;

Напрямок А: від станції Борщагівка до станції Берестейська.

Пасажирам радять заздалегідь врахувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

Крім того, протягом суботи та неділі Kyiv City Express працюватиме за графіком вихідного дня. Інтервал руху поїздів становитиме одну годину.

Також на вихідних не курсуватимуть додаткові рейси (Д). Їх повернуть на маршрут із понеділка.

Нагадаємо, 17 листопада "Укрзалізниця" оголосила про запуск 16 додаткових рейсів Kyiv City Express між лівим і правим берегами Києва. Із 18 до 20 листопада передбачили по вісім додаткових рейсів у ранкові та вечірні години пік.