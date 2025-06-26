Коллапс на границе: растаможка горючего остановилась, бензовозы застряли на несколько дней — СМИ

С 24 июня на украинской границе наблюдаются массовые задержки бензовозов из-за сбоя в работе информационных систем таможни. По данным участников рынка, грузовики с горючим не могут пройти растаможку уже несколько суток.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на enkorr .

Источники издания отмечают, что причиной задержек явился технический сбой во взаимодействии между системами Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. В частности, таможенная программа, которая автоматически проверяет наличие лицензий через налоговую базу, временно потеряла связь. Поэтому система "не видит" лицензию и не позволяет оформление груза.

Дополнительные осложнения повлекли и сбои на польской стороне. По словам перевозчиков, в Польше также отказала таможенная система, недавно возобновившая работу. За время простоя успели оформить всего 15 бензовозов.

В компании "Мартин Трейд" подтвердили, что не совершают рейсов в этот период, однако получают сообщения о задержках со стороны партнеров — в некоторых случаях речь идет о простоях до пяти суток.

Технические проблемы затронули и другие пункты пропуска. Гостаможслужба сообщила, что из-за сбоев в базе данных временно приостановлено оформление всех типов транспорта в пункте пропуска "Угринов" в обоих направлениях. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Кроме технических неисправностей ситуацию усложняет сезонный рост пассажиропотока — по официальным данным, он уже вырос на 25%, а в пик сезона может достичь 40%.

По состоянию на сегодняшний день значительное скопление транспорта фиксируется в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Грушев", "Рава-Русская" и "Угринов". В то же время пункты "Нижанковичи" и "Смольница" работают в штатном режиме и остаются свободными.

Недавно пограничники сообщили, что из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов" в обоих направлениях.