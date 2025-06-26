Колапс на кордоні: розмитнення пального зупинилось, бензовози застрягли на кілька днів - ЗМІ

Із 24 червня на українському кордоні спостерігаються масові затримки бензовозів через збій у роботі інформаційних систем митниці. За даними учасників ринку, вантажівки з пальним не можуть пройти розмитнення вже кілька діб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на enkorr.

Джерела видання зазначають, що причиною затримок став технічний збій у взаємодії між системами Державної митної служби та Державної податкової служби. Зокрема, митна програма, яка автоматично перевіряє наявність ліцензій через базу податкової, тимчасово втратила зв’язок. Через це система "не бачить" ліцензію і не дозволяє оформлення вантажу.

Додаткові ускладнення спричинили й збої на польській стороні. За словами перевізників, у Польщі також відмовила митна система, яка лише нещодавно відновила роботу. За час простою встигли оформити лише 15 бензовозів.

У компанії "Мартін Трейд" підтвердили, що не здійснюють рейсів у цей період, проте отримують повідомлення про затримки з боку партнерів — у деяких випадках йдеться про простої до п’яти діб.

Технічні проблеми торкнулися й інших пунктів пропуску. Держмитслужба повідомила, що через збої в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх типів транспорту в пункті пропуску "Угринів" в обох напрямках. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім технічних несправностей, ситуацію ускладнює сезонне зростання пасажиропотоку — за офіційними даними, він вже зріс на 25%, а в пік сезону може досягти 40%.

Станом на зараз значне скупчення транспорту фіксується в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська" та "Угринів". Натомість пункти "Нижанковичі" і "Смільниця" працюють у штатному режимі й залишаються вільними.

Нещодавно прикордонники повідомили, що через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів" в обох напрямках.