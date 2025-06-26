Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинив оформлення транспорту: причина

Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів" в обох напрямках.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що роботи з відновлення вже тривають.

Відомство радить врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Черги на кордоні з Польщею

Держприкордонслужба звертає увагу, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло. Наразі пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів".

"Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Крім того, ще на початку червня повідомлялося, що у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.