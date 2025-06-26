Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Готівковий курс:

USD

41,62

41,53

EUR

49,04

48,85

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинив оформлення транспорту: причина

кордон з Польшею
На пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» технічні несправності

Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів" в обох напрямках.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

 Зазначається, що роботи з відновлення вже тривають.

Відомство радить врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Черги на кордоні з Польщею

Держприкордонслужба звертає увагу, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло. Наразі пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів".

"Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Крім того, ще на початку червня повідомлялося, що у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.

Автор:
Світлана Манько