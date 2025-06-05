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На кордоні у "Шегинях" ускладнено рух через ремонтні роботи
У пункті пропуску “Шегині” на українсько-польському кордоні тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.
Наразі на напрямку виїзду з України проводиться прокладання інженерних мереж і демонтаж дорожнього покриття. Роботи відбуваються в межах великого інфраструктурного проєкту, який має на меті зробити майбутній перетин кордону швидшим, безпечнішим і зручнішим.
Держприкордонслужба просить громадян враховувати обмеження під час планування поїздок і, за можливості, тимчасово користуватися іншими пунктами пропуску.
У Держприкордонслужбі наголошують, що найбільш завантаженими є "Краківець", "Шегині", далі йдуть "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" і найменша кількість автівок спостерігається на КПП "Нижанковичі", "Смільниця".
Додамо, що 30 травня 2025 року у пункті пропуску “Шегині – Медика” на кордоні з Польщею через будівельні роботи зменшиться кількість смуг для руху вантажного транспорту в обох напрямках.