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На границе в "Шегинях" затруднено движение из-за ремонтных работ

границу, пункт пропуска
На границе в "Шегинях" затруднено движение/ДПС

В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение как легкового, так и грузового транспорта.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

На направлении выезда из Украины проводится прокладка инженерных сетей и демонтаж дорожного покрытия. Работы проходят в пределах крупного инфраструктурного проекта, который имеет целью сделать будущее пересечение границы более быстрым, безопасным и удобным.

Госпогранслужба просит граждан учитывать ограничения при планировании поездок и, по возможности, временно пользоваться другими пунктами пропуска.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что наиболее загруженными являются "Краковец", "Шегини", дальше идут "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов" и наименьшее количество автомобилей наблюдается на КПП "Нижанковичи", "Смельница".

Добавим, что 30 мая 2025 года в пункте пропуска "Шегини — Медика" на границе с Польшей из-за строительных работ уменьшится количество полос для движения грузового транспорта в обоих направлениях.

Автор:
Татьяна Гойденко