Строительные работы на границе с Польшей ограничат движение грузовиков: что известно

С 30 мая 2025 года в пункте пропуска "Шегини — Медика" на границе с Польшей из-за строительных работ уменьшится количество полос для движения грузового транспорта в обоих направлениях. Это может привести к замедлению пересечения границы грузовиками.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

Ремонт на КПП "Шегини – Медика"

В пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей с 30 мая 2025 года из-за строительных работ будет ограничено количество полос движения для грузового транспорта в обоих направлениях.

При реконструкции не будет возможности накопления транспортных средств на территории пункта пропуска, поэтому перевозчикам советуют учитывать это при подаче документов для таможенного оформления.

Учитывая это, водителям рекомендовано использовать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы.

Сроки завершения работ сообщат дополнительно.

Ситуация на границе с Польшей

С 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчева – Краковец" производятся дорожные работы. Возможно временное снижение пропускной способности.

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности. Работы продлятся до 5 июня.

Напомним, 13 мая в 23 часов было разблокировано и восстановлено движение через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".