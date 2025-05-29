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Будівельні роботи на кордоні з Польщею обмежать рух вантажівок: що відомо

Шегині -Медика
У "Шегині – Медика" зменшать смуги для вантажівок через ремонт.

З 30 травня 2025 року у пункті пропуску “Шегині – Медика” на кордоні з Польщею через будівельні роботи зменшиться кількість смуг для руху вантажного транспорту в обох напрямках. Це може призвести до сповільнення перетину кордону вантажівками.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Ремонт на КПП "Шегині – Медика"

У пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року через будівельні роботи буде обмежено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.

Під час реконструкції не буде можливості накопичення транспортних засобів на території пункту пропуску, тому перевізникам радять враховувати це при поданні документів для митного оформлення.

З огляду на це водіям рекомендовано використовувати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.

Терміни завершення робіт повідомлять додатково.

Ситуація на кордоні з Польщею

З 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" проводяться дорожні роботи. Можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, 13 травня о 23 годині було розблоковано і відновлено рух через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Автор:
Ольга Опенько