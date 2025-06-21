Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,06

EUR

47,86

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,82

41,72

EUR

48,65

48,50

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трафік через пункти пропуску на кордоні у Львівській області зріс на 25%: які напрямки найбільш завантажені

митні правила
У Львівській області зріс трафік на кордоні. Фото: ДПСУ / Телекритика

В літній період трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Найбільше  зростання пасажиропотоку спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначають у відомстві, особливо інтенсивним є рух у вихідні дні. Станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів.

У ДПСУ зауважили, що ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку.

Менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

Ремонтні роботи на кордоні

З 19 червня на кордоні з Польщею тимчасово перестав пропускати з України автомобілі та автобуси прикордонний пункт пропуску "Краковець".

Крім того, ще на початку червня повідомлялося, що у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.

Автор:
Тетяна Ковальчук