Трафік через пункти пропуску на кордоні у Львівській області зріс на 25%: які напрямки найбільш завантажені

В літній період трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Найбільше зростання пасажиропотоку спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначають у відомстві, особливо інтенсивним є рух у вихідні дні. Станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів.

У ДПСУ зауважили, що ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку.

Менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

Ремонтні роботи на кордоні

З 19 червня на кордоні з Польщею тимчасово перестав пропускати з України автомобілі та автобуси прикордонний пункт пропуску "Краковець".

Крім того, ще на початку червня повідомлялося, що у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.