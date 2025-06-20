На Волині розпочався ремонт дороги до найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польщею (ФОТО)

У Волинській області розпочався капітальний ремонт автомобільної дороги М-07, що веде до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

"Стартували роботи з капітального ремонту одного з найважливіших прикордонних об’єктів – двох ділянок автомобільної дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін), що слугують під’їздами до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ"", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у Держагентстві відновлення, міжнародний ПП "Ягодин-Дорогуськ" є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею. Виконання ремонтних заходів дозволить зменшити автомобільні черги, оптимізувати та модернізувати транспортні потоки, підвищити безпеку руху та пропускну спроможність міжнародного пункту пропуску, що є важливим для економіки країни.

Що планують зробити

Зазначається, що наразі фахівці проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.

Згодом розпочнуться основні дорожні роботи – влаштування багатошарової конструкції нового дорожнього одягу.

Загалом на об’єкті планують оновити дорожній одяг, нанести розмітки, влаштувати тротуар, бар’єрне та перильне огородження, дорожні знаки, лінії освітлення.

Усі роботи мають завершити до кінця поточного року.

Виконує роботи ТОВ "Волиньдорбуд", яке стало переможцем тендеру.

У Держагентстві наголошують, що це перший за останні три роки об’єкт капітального ремонту на дорогах Волині. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці ЄС – капремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проводиться в рамках реалізації програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (CEF). Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".