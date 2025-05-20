Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею капітально відремонтують: звідки гроші

У Волинській області капітально відремонтують автомобільну дорогу М-07 Київ-Ковель-Ягодин на двох під’їздах до міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держагентства відновлення.

Зазначається, що відомство завершило процедуру публічної закупівлі на виконання робіт. Переможець тендеру ТОВ "Волиньдорбуд" до кінця цього року повністю оновить дорожнє покриття на цих ділянках, загальною протяжністю майже 2 км, та виконає на них комплекс заходів з організації та забезпечення дорожнього руху. Очікувана вартість робіт становить 143 млн грн.

Фінансування робіт передбачається у розмірі 50% з державного бюджету і 50% за рахунок коштів Європейського Союзу у рамках програми CEF (Connecting Europe Facility).

Також укладено ще два договори – на авторський та технічний нагляди для здійснення незалежного контролю за відповідністю виконуваних робіт.

Також передбачається будівництво паркувальної зони загальною площею 13 га для стоянки 600 вантажівок поблизу пункту пропуску.

Як зауважують у Держагентстві відновлення, міжнародний ПП «Ягодин-Дорогуськ» є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею. Виконання ремонтних заходів дозволить зменшити автомобільні черги, оптимізувати та модернізувати транспортні потоки, підвищити безпеку руху та пропускну спроможність міжнародного пункту пропуску, що є важливим для економіки країни.

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".