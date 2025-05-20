Самый большой пункт пропуска на границе с Польшей капитально отремонтируют: откуда деньги

В Волынской области капитально отремонтируют автомобильную дорогу М-07 Киев-Ковель-Ягодин на двух подъездах к международному пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госагентства восстановления.

Отмечается, что ведомство завершило процедуру публичной закупки по выполнению работ. Победитель тендера ООО "Волыньдорстрой" до конца этого года полностью обновит дорожное покрытие на этих участках, общей протяженностью почти 2 км, и выполнит комплекс мероприятий по организации и обеспечению дорожного движения. Ожидаемая стоимость работ составляет 143 млн. грн.

Финансирование работ предусматривается в размере 50% государственного бюджета и 50% за счет средств Европейского Союза в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility).

Также заключено еще два договора – на авторский и технический надзор для осуществления независимого контроля за соответствием выполняемых работ.

Также предполагается строительство парковочной зоны общей площадью 13 га для стоянки 600 грузовиков вблизи пункта пропуска.

Как отмечают в Госагентстве восстановления, международный ЧП "Ягодин-Дорогуск" является крупнейшим автомобильным пунктом пропуска на границе с Польшей. Выполнение ремонтных мероприятий позволит уменьшить автомобильные очереди, оптимизировать и модернизировать транспортные потоки, повысить безопасность движения и пропускную способность международного пункта пропуска, что важно для экономики страны.

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное".