На Волыни начался ремонт дороги в самый большой пункт пропуска на границе с Польшей (ФОТО)

В Волынской области начался капитальный ремонт автомобильной дороги М-07, ведущей к международному пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

"Стартировали работы по капитальному ремонту одного из важнейших пограничных объектов — двух участков автомобильной дороги государственного значения М-07 Киев — Ковель — Ягодин (на Люблин), которые служат подъездами к международному пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск"", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Госагентстве восстановления, международный ЧП "Ягодин-Дорогуск" является крупнейшим автомобильным пунктом пропуска на границе с Польшей. Выполнение ремонтных мероприятий позволит уменьшить автомобильные очереди, оптимизировать и модернизировать транспортные потоки, повысить безопасность движения и пропускную способность международного пункта пропуска, что важно для экономики страны.

Что планируют сделать

Отмечается, что специалисты проводят подготовительные работы: демонтируют старое барьерное ограждение, забор и линии наружного освещения по обе стороны пути. Фрезеруют поврежденное дорожное покрытие.

Со временем начнутся основные дорожные работы – устройство многослойной конструкции новой дорожной одежды.

На объекте планируют обновить дорожную одежду, нанести разметки, устроить тротуар, барьерное и перильное ограждение, дорожные знаки, линии освещения.

Все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Выполняет работы ООО "Волыньдорстрой", которое стало победителем тендера.

В Госагентстве отмечают, что это первый за последние три года объект капитального ремонта на дорогах Волыни. Его реализация стала возможной благодаря поддержке ЕС – капремонт участка автодороги М-07, являющегося частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T, проводится в рамках реализации программы ЕС "Механизм сообщения Европы" (CEF). Европейский Союз софинансирует проект в размере 50% его стоимости.

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская — Гребенное".