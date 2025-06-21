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Трафик через пункты пропуска на границе во Львовской области вырос на 25%: какие направления наиболее загружены

таможенные правила
Во Львовской области вырос трафик на границе. Фото: ГНСУ / Телекритика

В летний период трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Наибольший рост пассажиропотока наблюдается в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Как отмечают в ведомстве, особенно интенсивно движение в выходные дни. По состоянию на сегодняшний день в пунктах пропуска " Шегини " и " Краковец " на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей.

В ГНСУ отметили, что ситуацию в пункте пропуска " Шегини " усложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны.

Менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка пока в "Нижанковичах" и "Смольнице".

За прошедшие сутки государственную границу во Львовской области пересекли более 46 тысяч граждан и более 9 тысяч транспортных средств на въезд и выезд вместе.

Ремонтные работы на границе

С 19 июня на границе с Польшей временно перестали пропускать из Украины автомобили и автобусы пограничный пункт пропуска "Краковец".

Кроме того, еще в начале июня сообщалось, что в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, в результате чего временно затруднено движение как легкового, так и грузового транспорта.

Автор:
Татьяна Ковальчук