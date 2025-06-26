Один из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановил оформление транспорта: причина

Из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов" в обоих направлениях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что работы по восстановлению уже продолжаются.

Ведомство советует учесть эту информацию при планировании поездки.

Очереди на границе с Польшей

Госпогранслужба обращает внимание, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовщины возросла. В настоящее время пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается – до 40%.

На данный момент фиксируется накопление транспорта в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Грушев", "Рава-Русская", "Угринов".

"Нижанковичи" и "Смольница" работают без очередей.

Кроме того, еще в начале июня сообщалось, что в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, в результате чего временно затруднено движение как легкового, так и грузового транспорта.