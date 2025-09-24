Компания Black Iron планирует уйти из Украины в случае непродолжения спецразрешения на пользование недрами

Канадская горнорудная компания Black Iron Inc., владеющая компанией ООО "Шимановское Стол", пользующейся Шимановским месторождением железных руд в Днепропетровской области, планирует уйти с украинского рынка, если не сможет продолжить спецразрешение на пользование недрами.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор "Шимановский Стол" Павел Комарицкий, сообщает Nadra.info.

Black Iron уйдет с рынка Украины

"Если мы не сможем продлить свое спецразрешение, то компания уйдет с рынка. Мы не будем продолжать финансировать этот проект", - подчеркнул Комарицкий.

Он добавил, что компания пытается "осуществить весь комплекс необходимых мер, чтобы продлить спецразрешение после войны", но сталкивается с рядом проблем, среди которых значительное место занимают земельные вопросы.

"То, что болит, это земля. … Мы имеем уже 10 лет этого процесса и на сегодня имеем лишь 10% от земельного запроса для своего проекта. По состоянию на сегодня мы имеем лишь 200 с копейками гектаров земли, которые позволят нам раскрыть месторождение, добыть то же 1% запасов месторождения, но это не позволяет нам сконструировать, но это не позволяет нам сконструировать. Земля, земля, земля – это основное условие, требование от сегодняшнего инвестора при получении спецразрешения», – подчеркнул Комарицкий.

Он объяснил, что должна быть земля и для перерабатывающего цикла.

Относительно желаемого срока продления спецразрешения, СЕО проекта Black Iron в Украине заявил, что компания хотела бы продления спецразрешения до конца войны.

По данным Публичного аудита недропользования на осень 2021 лицензионная площадь Шимановского месторождения составляет 2,56 кв. км. Запасы кварцитов железистых магнетитовых по категориям: В – 159 057.3 тыс. т ; С 1 – 284 127.7 тыс. т ; С 2 – 50 423.4 тыс. т .

Мытарства канадцев в Украине

Отметим, что в декабре 2024 года Black Iron начала получение разрешений на добычу железной руды на новом Шимановском железорудном проекте в Кривом Роге.

Планируется, что суммарный объем вскрышных руд составит 5,13 млн. кубометров, в том числе 1,31 млн. кубометров руды, а карьер составит 660 м на 390 м и на 80 м в глубину. Также предполагается, что в течение круглогодичной работы будет производиться 4,5 млн. тонн руды в год.

В январе Black Iron подписала с городским советом Кривого Рога договор аренды земли, на которой расположено Шимановское железорудное месторождение компании.

Black Iron продолжает продвижение Шимановского железорудного проекта, определив для себя приоритетное направление посредством заключения инвестиционного соглашения с правительством Украины.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у инвестгруппы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую дочь Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% в ООО Шимановское Стол и Зеленовское Стол ( оба - Днепр).

В июле 2013 после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой Метинвест бизнесмена Рината Ахметова по развитию своих железорудных активов. Metinvest BV заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% у BKI Cyprus. Однако позже Метинвест вышел из проекта.

Шимановское железорудное месторождение оцеплено пятью другими действующими добывающими предприятиями, в частности железорудным комплексом ArcelorMittal. Имеющаяся инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект к стадии производства.

В 2021 году сообщалось, что ожидаемые капитальные инвестиции в запуск первого этапа оцениваются в $452 млн, второго — в $364 млн. В рамках проекта предполагалось строительство фабрики по выпуску железорудного сырья премиумкласса с содержанием железа более 68% мощностью 4 млн тонн в год на первом этапе и 8 млн. тонн.

ООО Шимановское Стол зарегистрировано в июне 2007 года. В собственности Black Iron ( Кипр) находится 100%-ная доля Шимановского Стол, уставный капитал - 193,68 млн грн.