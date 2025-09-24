Компанія Black Iron планує піти з України у разі непродовження спецдозволу на користування надрами

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc., яка володіє компанією ТОВ "Шиманівське Стіл", що користується Шиманівським родовищем залізних руд у Дніпропетровській області планує піти з українського ринку, якщо не зможе продовжити спецдозвіл на користування надрами.

Black Iron піде з ринку України

"Якщо ми не зможемо продовжити свій спецдозвіл, то компанія піде з ринку. Ми не будемо продовжувати фінансувати цей проект", – наголосив Комарицький.

Він додав, що компанія намагається "здійснити весь комплекс необхідних заходів, щоб продовжити спецдозвіл після війни", але стикається із низкою проблем, серед яких значне місце займають земельні питання.

"Те, що болить, це земля. … Ми маємо вже 10 років цього процесу і на сьогодні маємо лише 10% від земельного запиту для свого проєкту. Станом на сьогодні ми маємо лише 200 з копійками гектарів землі, які дозволять нам розкрити родовище, добути той же 1% запасів родовища, але це не дозволяє нам сконструювати повний цикл первісної переробки, збагачення. Земля, земля, земля – це основна умова, вимога від сьогоднішнього інвестора при отриманні спецдозволу", – підкреслив Комарицький.

Він пояснив, що має бути земля і для певного переробного циклу.

Щодо бажаного терміну продовження спецдозволу, СЕО проекту Black Iron в Україні заявив, що компанія хотіла би продовження спецдозволу до кінця війни.

За даними Публічного аудиту надрокористування на осінь 2021 року ліцензійна площа Шиманівського родовища становить 2,56 кв. км. Запаси кварцитів залізистих магнетитових за категоріями: В – 159 057.3 тис. т; С 1 – 284 127.7 тис. т; С 2 – 50 423.4 тис. т.

Поневіряння канадців в Україні

Зауважимо, у грудні 2024 року Black Iron розпочала отримання дозволів на видобуток залізної руди на новому Шиманівському залізорудному проєкті в Кривому Розі.

Планується, що сумарний обсяг розкривних руд становитиме 5,13 млн кубометрів, зокрема 1,31 млн кубометрів руди, а кар'єр становитиме 660 м на 390 м і на 80 м у глибину. Також передбачається, що протягом цілорічної роботи вироблятиметься 4,5 млн тонн руди на рік.

У січні Black Iron підписала з міською радою Кривого Рогу договір оренди землі, на якій розташоване Шиманівське залізорудне родовище компанії.

Black Iron продовжує просування Шиманівського залізорудного проєкту, визначивши для себе пріоритетний напрямок у вигляді укладення інвестиційної угоди з урядом України.

Black Iron у жовтні 2010 року придбала в інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську дочку Geo-Alliance Ore East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її на BKI Cyprus. Основні активи — 99% у ТОВ Шиманівське Стіл і Зеленівське Стіл (обидва — Дніпро).

У липні 2013 року після низки проблем з реалізацією проєкту Black Iron повідомила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою Метінвест бізнесмена Ріната Ахметова з розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI Cyprus. Однак пізніше Метінвест вийшов з проєкту.

Шимановське залізорудне родовище оточене п’ятьма іншими діючими видобувними підприємствами, зокрема залізорудним комплексом ArcelorMittal. Наявна інфраструктура, включно з доступом до електроенергії, залізничних і портових об'єктів, на думку Black Iron, дасть змогу швидко реалізувати проєкт до стадії виробництва.

2021 року повідомлялося, що очікувані капітальні інвестиції в запуск першого етапу оцінюють у $452 млн, другого — $364 млн. У межах проєкту передбачалося будівництво фабрики з випуску залізорудної сировини преміумкласу із вмістом заліза понад 68% потужністю 4 млн тонн на рік на першому етапі та 8 млн тонн на рік — на другому.

ТОВ Шимановське Стіл зареєстровано в червні 2007 року. У власності Black Iron (Кіпр) перебуває 100%-ва частка Шимановське Стіл, статутний капітал — 193,68 млн грн.