Компанию Meta оштрафовали на 251 млн евро за утечку данных из Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) наложила на компанию Meta штраф в размере 251 млн евро за несоблюдение регламента ЕС о конфиденциальности данных (GDPR).

Об этом сообщает Euractiv.

Издание пишет, что согласно заявлению ирландского регулятора, штраф был выписан за нарушение безопасности в социальной сети Facebook, которое коснулось почти трех миллионов аккаунтов в Европейской экономической зоне.

Причиной утечки данных стала ошибка в архитектуре Facebook, позволявшая неавторизованным лицам с помощью скриптов использовать уязвимость в коде соцсети и просматривать закрытые профили пользователей.

Представитель Meta заявил, что компания приняла немедленные меры для решения проблемы.

Также отмечается, что Meta обнаружила проблему безопасности еще в сентябре 2018, устранила уязвимость и проинформировала правоохранительные органы. Однако, по данным DPC, компания не уведомила регулирующие органы о нарушениях и не задокументировала их в полном объеме. Это означало, что Meta нарушила GDPR, за что ей был выписан штраф в размере 11 миллионов евро.

Однако основная часть штрафа, наложенного DPC – 240 из 251 миллиона евро – связана с характером самой утечки персональных данных, который является "неспособностью включить требования по защите данных в проект нарушенной системы". Согласно заявлению регулятора, раскрытые персональные данные включали полное имя пользователя, пол, религию, номер телефона, местонахождение и место работы.

Напомним, недавно Европейская комиссия оштрафовала Meta на 797,72 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. А в сентябре ЕС оштрафовал Meta на 91 миллион евро за неумышленное хранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования.

Также добавим, что в Евросоюзе вступает в силу закон о цифровых услугах (DSA).Чтобы отвечать ему, Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в соцсетях Instagram и Facebook. Сейчас пользователи смогут полностью отключать рекомендации.