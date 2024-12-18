Компанію Meta оштрафували на 251 млн євро за витік даних із Facebook

Комісія захисту даних Ірландії (DPC) наклала на компанію Meta штраф у розмірі 251 млн євро за недотримання регламенту ЄС про конфіденційність даних (GDPR).

Про це повідомляє Euractiv.

Видання пише, що згідно із заявою ірландського регулятора, штраф було виписано за порушення безпеки в соціальній мережі Facebook, яке торкнулося майже трьох мільйонів облікових записів у Європейській економічній зоні.

Причиною витоку даних стала помилка в архітектурі Facebook, яка дозволяла неавторизованим особам за допомогою скриптів використовувати вразливість у коді соцмережі і переглядати закриті профілі користувачів.

Представник Meta заявив, що компанія вжила негайних заходів для вирішення проблеми.

Також зазначається, що Meta виявила проблему безпеки ще у вересні 2018 року, усунула вразливість та поінформувала правоохоронні органи. Проте, за даними DPC, компанія не повідомила регулюючі органи про порушення та не задокументувала їх у повному обсязі. Це означало, що Meta порушила GDPR, за що їй було виписано штраф у розмірі 11 мільйонів євро.

Однак основна частина штрафу, накладеного DPC - 240 із 251 мільйона євро - пов'язана з характером самого витоку персональних даних, який є "нездатністю включити вимоги щодо захисту даних до проєкту порушеної системи". Згідно із заявою регулятора, розкриті персональні дані включали повне ім'я користувача, стать, релігію, номер телефону, місцезнаходження та місце роботи.

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оштрафувала Meta на 797,72 млн євро за порушення антимонопольних правил ЄС. А у вересні ЄС оштрафував Meta на 91 мільйон євро за ненавмисне збереження паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Також додамо, що в Євросоюзі набуває чинності закон про цифрові послуги (DSA). Щоб відповідати йому, Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в своїх соцмережах Instagram та Facebook. Наразі користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.