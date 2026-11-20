Американские законодатели в Вашингтоне приблизились к заключению соглашения о законодательном запрете китайских автомобилей на рынке США после переговоров, призванных оградить от ограничений немецкий концерн Mercedes-Benz Group AG. Республиканцы и демократы из штатов с развитым автопроизводством стремятся принять документ и передать его на подпись президенту Дональду Трампу до конца года до начала работы нового состава Конгресса в январе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Хотя китайские автомобили уже фактически не представлены в США из-за высоких пошлин и ограничений Министерства торговли по подключенным технологиям, закрепление запрета на уровне закона окончательно закроет прибыльный американский рынок для таких компаний, как BYD и Geely, из соображений национальной и экономической безопасности.

Почему Mercedes-Benz оказался под угрозой запрета

Предыдущая версия законопроекта, одобренная комитетом Сената ранее в этом году, предусматривала запрет на продажу автомобилей с технологиями передачи данных для производителей, у которых более 15% акций принадлежит китайским структурам. Под это ограничение автоматически подвергался концерн Mercedes-Benz, совокупная доля китайского капитала в котором достигает почти 20%.

Структура принадлежности. Около 10% акций Mercedes принадлежат китайской государственной автокомпании BAIC Motor Corp., а еще почти 10% владеет миллиардер и основатель китайского автопроизводителя Geely Ли Шуфу.

Позиция законодателей и исключения. Сенатор-республиканец Берни Морено в среду ознакомил представителей автопрома с изменениями в документе, которые предусматривают смягчение правил для компаний с пассивными частями собственности без права голоса, а сенатор от штата Алабама Кэти Бритт, где расположен крупный завод внедорожников Mercedes, заверила в защите интересов концерна и концерна.

Переговоры между законодателями и заинтересованными сторонами, включая Mercedes, продолжаются, и участники процесса рассчитывают достичь окончательной договоренности уже на этой неделе.

Такой шаг США контрастирует с более открытым подходом Европы и Канады, где дешевые китайские электромобили быстро нарастили долю рынка, хотя в прошлом месяце Евросоюз уже приступил к ограничительным мерам и договорился с Пекином о сдерживании импорта гибридных авто.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Пекин с предложением добровольно сократить поставки гибридов на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.