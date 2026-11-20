Американські законодавці у Вашингтоні наблизилися до укладення угоди про законодавчу заборону китайських автомобілів на ринку США після переговорів, покликаних захистити від обмежень німецький концерн Mercedes-Benz Group AG. Республіканці та демократи зі штатів із розвиненим автовиробництвом прагнуть ухвалити документ і передати його на підпис президенту Дональду Трампу до кінця року — до початку роботи нового складу Конгресу в січні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Хоча китайські автомобілі вже фактично не представлені у США через високі мита та обмеження Міністерства торгівлі щодо підключених технологій, закріплення заборони на рівні закону остаточно закриє прибутковий американський ринок для таких компаній, як BYD та Geely, з міркувань національної та економічної безпеки.

Чому Mercedes-Benz опинився під загрозою заборони

Попередня версія законопроєкту, схвалена комітетом Сенату раніше цього року, передбачала заборону на продаж автомобілів із технологіями передачі даних для виробників, у яких понад 15% акцій належить китайським структурам. Під це обмеження автоматично підпадав концерн Mercedes-Benz, сукупна частка китайського капіталу в якому сягає майже 20%.

Структура власності. Майже 10% акцій Mercedes належать китайській державній автокомпанії BAIC Motor Corp., а ще майже 10% володіє мільярдер і засновник китайського автовиробника Geely Лі Шуфу.

Позиція законодавців і винятки. Сенатор-республіканець Берні Морено в середу ознайомив представників автопрому зі змінами до документа, які передбачають пом'якшення правил для компаній із пасивними частками власності без права голосу, а сенаторка від штату Алабама Кеті Брітт, де розташований великий завод позашляховиків Mercedes, запевнила у захисті інтересів концерну та штату.

Переговори між законодавцями та зацікавленими сторонами, включно з Mercedes, тривають, і учасники процесу розраховують досягти остаточної домовленості вже цього тижня.

Такий крок США контрастує з більш відкритим підходом Європи та Канади, де дешеві китайські електромобілі швидко наростили частку ринку, хоча минулого місяця Євросоюз уже розпочав обмежувальні заходи та домовився з Пекіном про стримування імпорту гібридних авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Пекіна з пропозицією добровільно скоротити постачання гібридів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.