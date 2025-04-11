Контрабанда сигарет в Украине снизилась до 0,6% - исследование

Несмотря на рост общего объема нелегального рынка табачных изделий, контрабанда табака в Украине достигла исторического минимума.

Об этом пишет Гостаможслужба, ссылаясь на исследования компании Kantar Украина.

Согласно данным, доля именно контрабандной продукции упала до 0,6% – самого низкого показателя с момента начала исследования в 2019 году. Для сравнения: в октябре 2024 года эта доля составила 2,6%.

Таможенники отметили, что в течение 2024 года таможнями Государственной таможенной службы Украины было изъято 7,03 миллиона штук сигарет, пытавшихся незаконно переместить через границу. Общая стоимость этой контрабанды составила 20,2 миллиона гривен.

Однако в феврале доля теневого рынка табачных изделий в Украине выросла до 14,1% по сравнению с 12,6% в октябре 2024 года.

Наибольшие объемы реализации нелегальных сигарет зафиксированы в Днепропетровской области – 28%.

По оценкам Kantar, если нынешний уровень тенизации рынка сохранится, государственный бюджет в 2025 году может недополучить более 24 млрд. грн. налоговых поступлений.