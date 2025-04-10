Теневой рынок табака вырос до 14,1% из-за повышения акцизов — исследование Kantar Украина

В феврале 2025 года доля теневого рынка табачных изделий в Украине выросла до 14,1% по сравнению с 12,6% в октябре 2024 года.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Kantar Украина.

Одной из главных тенденций стал возврат на рынок продукции без акцизных марок, маркированный как предназначенный для магазинов Duty Free или экспорта.

Хотя с 2023 года в Украине действует запрет на производство и реализацию таких табачных изделий во время военного положения, доля псевдо-Duty Free и псевдоэкспортной продукции выросла с 3,7% до 6,4%.

Эти изделия, как отмечают аналитики, можно легко распознать как нелегальные без специальных знаний или экспертиз, однако их присутствие на рынке только растет.

Увеличивается и объем поддельной табачной продукции – ее доля достигла 7%.

Наибольшие объемы реализации нелегальных сигарет зафиксированы в Днепропетровской области – 28%. Далее следуют Одесская область (16%), а всего 73% теневого обращения сосредоточено в шести областях и столице.

По оценкам Kantar, если нынешний уровень тенизации рынка сохранится, государственный бюджет в 2025 году может недополучить более 24 млрд. грн. налоговых поступлений.

По оценке Kantar Украина, в прошлом году уровень нелегальной торговли табачными изделиями составлял 19,1% в начале года и 14,6% в июле 2024 года.