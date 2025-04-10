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Тіньовий ринок тютюну зріс до 14,1% через підвищення акцизів — дослідження Kantar Україна
У лютому 2025 року частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 14,1% порівняно з 12,6% у жовтні 2024 року.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Kantar Україна.
Однією з головних тенденцій стало повернення на ринок продукції без акцизних марок, маркованої як призначена для магазинів Duty Free або експорту.
Хоча з 2023 року в Україні діє заборона на виробництво і реалізацію таких тютюнових виробів під час воєнного стану, частка псевдо-Duty Free та псевдоекспортної продукції зросла з 3,7% до 6,4%.
Ці вироби, як зазначають аналітики, можна легко розпізнати як нелегальні без спеціальних знань чи експертиз, однак їхня присутність на ринку лише зростає.
Збільшується й обсяг підробленої тютюнової продукції — її частка досягла 7%.
Найбільші обсяги реалізації нелегальних сигарет зафіксовані в Дніпропетровській області — 28%. Далі йдуть Одеська область (16%), а загалом 73% тіньового обігу зосереджено у шести областях і столиці.
За оцінками Kantar, якщо нинішній рівень тінізації ринку збережеться, державний бюджет у 2025 році може недоотримати понад 24 млрд грн податкових надходжень.
За оцінкою Kantar Україна, торік рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами складав 19,1% на початку року та 14,6% у липні 2024.