Контрабанда сигарет в Україні знизилась до 0,6% – дослідження

Попри зростання загального обсягу нелегального ринку тютюнових виробів, контрабанда тютюну в Україні досягла історичного мінімуму.

Про це пише Держмитслужба, посилаючись на дослідження компанії Kantar Україна.

Згідно з даними, частка саме контрабандної продукції впала до 0,6% — найнижчого показника з моменту початку дослідження у 2019 році. Для порівняння: у жовтні 2024 року ця частка становила 2,6%.

Митники зазначили, що протягом 2024 року митницями Державної митної служби України було вилучено 7,03 мільйона штук сигарет, які намагалися незаконно перемістити через кордон. Загальна вартість цієї контрабанди сягнула 20,2 мільйона гривень.

Проте у лютому частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 14,1% порівняно з 12,6% у жовтні 2024 року.

Найбільші обсяги реалізації нелегальних сигарет зафіксовані в Дніпропетровській області — 28%.

За оцінками Kantar, якщо нинішній рівень тінізації ринку збережеться, державний бюджет у 2025 році може недоотримати понад 24 млрд грн податкових надходжень.