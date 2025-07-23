Контрацептивы USAID на $10 млн сожгут во Франции вместо отправки их в бедные страны – Reuters

США планируют сжечь контрацептивы стоимостью почти 10 миллионов долларов после того, как отклонили предложения ООН и других организаций по их передаче бедным странам. Средства, финансируемые правительством США, были доставлены из Бельгии во Францию для уничтожения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Контрацептивы, в том числе имплантаты, таблетки и внутриматочные спирали, несколько месяцев хранились на складе в Бельгии.

Их уничтожение является результатом решения президента Дональда Трампа о замораживании иностранной помощи США USAID. По данным четырех источников, на утилизацию партий контрацептивов американское правительство потратит 160 тысяч долларов.

Срок годности этих средств истекает в период с 2027 по 2031 год, поэтому они могли бы быть использованы. Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что страна вела переговоры с властями США, чтобы найти альтернативные пути, но они не принесли результата.

Сара Шоу, заместитель директора по адвокации в MSI Reproductive Choices, сообщила Reuters, что некоммерческая организация вызвалась оплатить переупаковку материалов без брендирования USAID и их доставку в нуждающиеся страны, но правительство США отклонило это предложение.

Она добавила, что многие страны Африки южнее Сахары полагались на USAID для доступа к контрацепции, и что сокращение помощи приведет к росту числа опасных абортов.

Reuters отмечает, что в этом месяце законодатели США внесли два законопроекта, чтобы предотвратить уничтожение этих средств, но гуманитарные организации сомневаются, что эти инициативы будут приняты в срок.

Во внутреннем служебном документе USAID, на который ссылаются источники, отмечалось, что контрацептивы нужно "немедленно передать другой организации, чтобы предотвратить расточительство".

Напомним, администрация Трампа объявила о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) с 1 июля. Иностранная помощь, отвечающая американским национальным интересам, будет в дальнейшем администрироваться Госдепартаментом. В Белом доме заявили, что USAID утратила эффективность и подотчетность.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестировала и поддерживала 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.