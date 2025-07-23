Контрацептиви USAID на $10 млн спалять у Франції замість відправки їх у бідні країни – Reuters

США планують спалити контрацептиви вартістю майже 10 мільйонів доларів після того, як відхилили пропозиції ООН та інших організацій щодо їх передачі бідним країнам. Засоби, що фінансувалися урядом США, були доставлені з Бельгії до Франції для знищення.

Як пише Delo.ua, про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Контрацептиви, серед яких імплантати, таблетки та внутрішньоматкові спіралі, кілька місяців зберігалися на складі в Бельгії.

Їхнє знищення є наслідком рішення президента Дональда Трампа про заморожування іноземної допомоги США USAID. За даними чотирьох джерел, на утилізацію партій контрацептивів американський уряд витратить $160 тисяч.

Термін придатності цих засобів закінчується в період з 2027 по 2031 рік, тому вони могли б бути використані. Міністерство закордонних справ Бельгії заявило, що країна вела переговори з владою США, щоб знайти альтернативні шляхи, але вони не принесли результату.

Сара Шоу, заступниця директора з адвокації в MSI Reproductive Choices, повідомила Reuters, що некомерційна організація зголосилася оплатити перепакування матеріалів без брендування USAID та їх доставку до країн, які цього потребують, але уряд США відхилив цю пропозицію.

Вона додала, що багато країн Африки на південь від Сахари покладалися на USAID для доступу до контрацепції, і що скорочення допомоги призведе до зростання кількості небезпечних абортів.

Reuters зазначає, що цього місяця законодавці США внесли два законопроєкти, щоб запобігти знищенню цих засобів, але гуманітарні організації сумніваються, що ці ініціативи будуть ухвалені вчасно.

У внутрішньому службовому документі USAID, на який посилаються джерела, зазначалося, що контрацептиви потрібно "негайно передати іншій організації, щоб запобігти марнотратству".

Нагадаємо, адміністрація Трампа оголосила про закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня. Іноземна допомога, яка відповідатиме американським національним інтересам, надалі адмініструватиметься Держдепартаментом. У Білому домі заявили, що USAID втратило ефективність та підзвітність.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестувала та підтримувала 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.