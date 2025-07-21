Кредиторы банков-банкротов в первом полугодии получили почти вдвое больше, чем в прошлом году: детали

В течение января-июня 2025 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 3,04 млрд грн, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года (1,6 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ФГВФЛ.

Из этих средств 1,5 млрд грн АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк") перечислило кредиторам 9-й очереди в лице государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Как отметили в Фонде, согласно решению СНБО в мае 2022-го "материнские" структуры российских банков ПАО "Проминвестбанк" и АО "МР Банк" в реестре кредиторов были изменены на государство Украины. То есть теперь государство является и кредитором 9 очереди, и акционером этих банков.

По данным ФГВФЛ, по состоянию на сегодняшний день полностью удовлетворены все восемь очередей кредиторов, в том числе бизнеса. И уже начали удовлетворять требования как кредитора 9-й очереди, в частности, за счет средств от управления и продажи активов.

Кроме того, 605,9 млн грн составила сумма погашения требований кредиторов 7-й очереди (юрлица-клиенты банка, не связанные с банком лицами).

"В текущем году Государству, как кредитору 9-й очереди, и бизнесу мы перечислили более 2 миллиардов гривен. Эти средства важны для поддержки экономики и обороноспособности страны. Во многих случаях речь идет об оборотных средствах, позволяющих компаниям сохранять производство, выполнять контракты, платить зарплаты", - пояснил директор-распорядитель Фонда гарантий.

Еще 702,8 млн грн было направлено на удовлетворение требований третьей очереди, возникших в том числе на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Также 217,0 млн грн пошло на погашение требований НБУ как обеспеченного кредитора.

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 июля 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 73,9 млрд грн, из которых около 18 млрд грн погашены кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн – НБУ.

Недавно ФГВФЛ в системе Prozorro. Продажи выставил на продажу активов восьми банков-банкротов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 660,7 млн. грн. Из них на сумму 560,8 млн. грн. выставлены права требования по кредитам и на сумму 98,8 млн. грн. – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.