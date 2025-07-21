Кредитори банків-банкрутів у першому півріччі отримали майже вдвічі більше коштів, ніж торік: деталі

Впродовж січня-червня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 3,04 млрд грн, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник минулого року (1,6 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ФГВФО.

З цих коштів 1,5 млрд грн АТ "МР Банк" (колишній "Сбербанк") перерахував кредиторам 9-ї черги в особі державного підприємства "Національний фонд інвестицій України".

Як зазначили у Фонді, згідно з рішенням РНБО у травні 2022-го "материнські" структури російських банків ПАТ "Промінвестбанк"та АТ "МР Банк" в реєстрі кредиторів були змінені на державу Україна. Тобто тепер держава являється і кредитором 9-ї черги, і акціонером цих банків.

За даними ФГВФО,станом на сьогодні повністю задоволено всі вісім черг кредиторів, у тому числі бізнесу. І вже почали задовольняти вимоги як кредитора 9-ї черги, зокрема за рахунок коштів від управління та продажу активів.

Крім того, 605,9 млн грн склала сума погашення вимог кредиторів 7-ї черги (юрособи-клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами).

" У поточному році Державі, як кредитору 9-ї черги, та бізнесу ми перерахували понад 2 мільярди гривень. Ці кошти важливі для підтримки економіки та обороноздатності країни. У багатьох випадках ідеться про оборотні кошти, які дозволяють компаніям зберігати виробництво, виконувати контракти, платити зарплати", – пояснив директор-розпорядник Фонду гарантувння вкладів Ольга Білай.

Ще 702,8 млн грн було спрямовано на задоволення вимог третьої черги, що виникли у тому числі на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Також 217,0 млн грн пішло на погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора. Решту коштів отримали кредитори інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 липня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 73,9 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн – НБУ.

Нещодавно ФГВФО у системі Prozorro.Продажі виставив на продаж активів восьми банків-банкрутів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 660,7 млн грн. Із них на суму 560,8 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на суму 98,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.