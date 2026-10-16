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Крупнейший банк Польши хочет расширить присутствие в Украине

Крупнейший банк Польши хочет расширить присутствие в Украине
Крупнейший банк Польши хочет расширить присутствие в Украине

Крупнейшая банковская группа Польши PKO Bank Polski планирует значительно расширить присутствие в Украине и готова рассмотреть покупку еще одного банка. Речь идет как о государственном финучреждении, так и о банке с частным капиталом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью председателя правления Кредобанка Якуба Карновски для Forbes Ukraine.

По словам Карновски, говорить о конкретном потенциальном соглашении пока рано. В частности, он не подтвердил информацию об интересе PKO Bank Polski к государственному Сэнс Банку.

"Однако я уверен, что PKO Bank Polski будет одним из ключевых игроков в украинском банковском секторе", – заявил он.

Сроки покупки будут зависеть от нескольких факторов. Среди них – готовность украинского правительства продавать государственные банки во время войны, а также решение иностранных или украинских собственников по продаже частных банковских активов.

PKO BP хочет расшириться за пределы запада Украины

PKO Bank Polski уже больше 20 лет работает в Украине через Кредобанк. В то же время, его присутствие преимущественно сосредоточено в западных областях и Киеве.

По словам Карновски, в Одессе, Харькове или Полтаве Кредобанк пока не воспринимается как крупный игрок.

"Там же мы тоже хотим быть, потому что стремимся стать по-настоящему общеукраинским банком", - отметил он.

PKO Bank Polski является крупнейшим банком Польши. Около 31% его акций принадлежат государству. К концу 2025 года активы группы составляли 583 млрд злотых, или около €138 млрд, а чистая прибыль за год – 10,7 млрд злотых (€2,5 млрд).

По состоянию на конец марта у банка было около 12,5 млн клиентов и контролировался примерно пятая часть польского банковского рынка по активам, кредитам и инвестиционным фондам.

В прошлом году Кредобанк, входящий в финансовую группу PKO Bank Polski, и Bank Gospodarstwa Krajowego подписали соглашение о механизме распределения рисков для поддержки малого и среднего бизнеса Украины в условиях войны. Украинский банк привлекает 42 млн злотых (более 494 млн грн) как инструмент покрытия рисков.

Автор:
Татьяна Гойденко

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