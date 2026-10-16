Найбільший банк Польщі хоче розширити присутність в Україні

Найбільша банківська група Польщі PKO Bank Polski планує суттєво розширити присутність в Україні та готова розглянути купівлю ще одного банку. Йдеться як про державну фінустанову, так і про банк із приватним капіталом.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю голови правління Кредобанку Якуба Карновскі для Forbes Ukraine.

За словами Карновскі, говорити про конкретну потенційну угоду поки зарано. Зокрема, він не підтвердив інформацію про інтерес PKO Bank Polski до державного Сенс Банку.

"Проте я впевнений, що PKO Bank Polski буде одним із ключових гравців в українському банківському секторі", – заявив він.

Терміни можливої купівлі залежатимуть від кількох факторів. Серед них – готовність українського уряду продавати державні банки під час війни, а також рішення іноземних чи українських власників щодо продажу приватних банківських активів.

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PKO Bank Polski уже понад 20 років працює в Україні через Кредобанк. Водночас його присутність переважно зосереджена в західних областях та Києві.

За словами Карновскі, в Одесі, Харкові чи Полтаві Кредобанк поки не сприймають як великого гравця.

"Саме там ми теж хочемо бути, бо прагнемо стати по-справжньому загальноукраїнським банком", – зазначив він.

PKO Bank Polski є найбільшим банком Польщі. Близько 31% його акцій належать державі. На кінець 2025 року активи групи становили 583 млрд злотих, або близько €138 млрд, а чистий прибуток за рік – 10,7 млрд злотих (€2,5 млрд).

Станом на кінець березня банк мав близько 12,5 млн клієнтів і контролював приблизно п'яту частину польського банківського ринку за активами, кредитами та інвестиційними фондами.

Додамо, минулого року Кредобанк, що входить до фінансової групи PKO Bank Polski, та Bank Gospodarstwa Krajowego підписали угоду про механізм розподілу ризиків для підтримки малого і середнього бізнесу України в умовах війни. Український банк залучає 42 млн злотих (понад 494 млн грн) як інструмент покриття ризиків.