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Курс валют на 15 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

гривна, доллар
НБУ установил официальный курс гривны на 15 октября / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек, в то же время евро подешевело на девять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.10.2026 ( четверг) ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,98 грн (-10 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,34 грн (-9 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,52 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 45,05/ 45,22
Евро 50,60/ 50,90
Злотый 11,48/ 11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,70/45,15 49,65/50,65 11,00/ 11,50
Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,00/ 50,80 11,00/ 11,50
ПУМБ 44,90/ 45,40 50,20/50,90 11,00/ 11,50
Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,00/50,80 11,00/ 11,50
Райффайзен 44,80/45,20 49,90/50,50

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Светлана Манько

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