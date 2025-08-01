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Курс валют на 2-3 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2-3 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 1 августа.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,71 грн.
Курс евро
- 1 евро – 47,75 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,17 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,70 грн
|Евро
|47.85/48.05 грн
|Злотый
|11,15/11,35 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.30/41.90
|47.15/48.15
|Ощадбанк
|41.45/41.90
|47.45/48.30
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.40/42.00
|47.70/48.40
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.50/41.95
|47.50/48.15
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.66/41.94
|47.30/47.88
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.