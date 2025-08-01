Курс валют на 2-3 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2-3 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 1 августа.

Курс доллара

1 доллар США – 41,71 грн.

Курс евро

1 евро – 47,75 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,17 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,70 грн Евро 47.85/48.05 грн Злотый 11,15/11,35 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.30/41.90 47.15/48.15 Ощадбанк 41.45/41.90 47.45/48.30 9.70/10.40 ПУМБ 41.40/42.00 47.70/48.40 11.15/11.45 Укргазбанк 41.50/41.95 47.50/48.15 10.50/11.50 Райффайзен 41.66/41.94 47.30/47.88

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.